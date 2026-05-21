開催：2026.5.21 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 0 - 7 [パイレーツ] MLBの試合が21日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパイレーツが対戦した。 カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。 2回表、5番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってライトスタンドへの