ちょっと見直すだけで変わる！キッチン収納がラクになるヒント【画像で見る】全エリア共通！玄関・洗面所・キッチン収納見直しのキホンいつのまにか増えてしまう食器や保存容器。引き出しがいっぱいで取り出しにくい…そんな小さなストレスを抱えていませんか。使いにくさを感じたら、無理のない範囲でキッチン収納を見直してみましょう。半日ほどの時間があれば十分。少し整えるだけで、毎日の料理作りが快適に！中里愛子さん教