153センチの小柄なボランチがピッチで常にパワフルな存在感を放っている。でも、本人は「たぶん、みなさんが思っているほど自分って強くないんですよ。いつも悩んで悩んで悩んで悩んでいるから。もっと強くなりたいです」と心の内を明かす。2025/26シーズン、サンフレッチェ広島レジーナのMF柳瀬楓菜が飛躍を遂げた。WEリーグでは序盤に怪我で2試合を欠場したものの、それ以外の全20試合に先発出場し、クラシエカップは全8試合