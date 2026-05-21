日本代表の松本良一フィジカルコーチが取材に応じ、FIFAワールドカップ2026に向けたコンディショニングのポイントについて語った。日本代表は25日（月）から国内で活動を開始し、31日（日）にアイスランド代表との壮行試合を行う。その後、メキシコ・モンテレイに移動。グループステージ第2戦を戦う地で事前キャンプを行い、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに入る予定だ。事前キャンプ地をモンテレイで行う理由につ