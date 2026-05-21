アクロニス・ジャパンは5月に、サービスプロバイダ向けの新たなハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）、およびインフラストラクチャアズアサービス（IaaS）プラットフォーム「Acronis Cyber Frame」の、グローバルでの提供を開始した。●高利益なIaaSビジネスを支援「Acronis Cyber Frame」は、マネージドサービスプロバイダ（MSP）、クラウドサービスプロバイダ（CSP）、ホスティングプロバイダ、通信事業者向けに