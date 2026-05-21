イングランドの古豪アストン・ビラは現地５月20日、ヨーロッパリーグの決勝で、鈴木唯人（怪我がまだ癒えておらず欠場）が所属するフライブルクとイスタンブールで対戦。41分にユーリ・ティーレマンス、45＋３分にエミリアーノ・ブエンディア、58分にモーガン・ロジャーズが得点し、３−０で快勝した。初優勝を大きく手繰り寄せたのが、ブエンディアだ。10番を背負う29歳のアルゼンチン人MFは、先制した直後にペナルティエリア