Travis Japanの七五三掛龍也がInstagramを更新。なにわ男子の藤原丈一郎とのプリクラや、東京・浅草で雷門やスカイツリーと共に撮影した写真を公開した。 【写真＆動画】七五三掛龍也×藤原丈一郎の爆盛れプリクラや浅草観光ショット／韓国ふたり旅動画 ■「丈くんとプリクラ。今のプリクラって凄い笑」（七五三掛） 七五三掛は「丈くんとプリクラ。今のプリクラって凄い笑 爆盛れです笑」と添えて5枚の写真を公開。