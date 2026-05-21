【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』（※アンダーバーは“穴”の絵文字が正式表記）の公開日が、6月27日に決定。また、映画の新ビジュアル（※メイン写真）が公開された。 ■不思議で異色な「わからない」エンターテインメント 新ビジュアルは、どんなことにも意味を見出そうとするこの時