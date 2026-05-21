【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティを務める特別番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』（ニッポン放送）の放送が決定した。6月1日20時より生放送で届ける。 ■6月から自身初のソロドームツアーに挑む直前のタイミングで特番放送が決定 2025年11月から今年3月までの期間限定で毎週土曜日にレギュラー放送された『山田涼介のオー