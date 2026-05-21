日経225先物は11時30分時点、前日比2240円高の6万1940円（+3.75％）前後で推移。寄り付きは6万1190円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万1525円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。寄り付き直後につけた6万1130円を安値に上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き時に6万1500円台を回復すると、終盤にかけて6万2000円まで上げ幅を広げた。 米国市場の流れを引き継ぐ形からギャップアップで始まり、その後の強い