21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1880円高の6万1830円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万1945.34円に対しては115.34円安。出来高は2万7677枚となっている。 TOPIX先物期近は3868.5ポイントと前日比70.5ポイント高、現物終値比6.84ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 61830 +1