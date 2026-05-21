ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地ペトコパークでのパドレス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席に中堅への今季8号アーチを放った。投手としては、最速100.2マイル（約161.2キロ）を計測。5回88球を投げて、3安打無失点2四球4奪三振のパフォーマンスを見せた。 ■規定投球回には届かずも…… 大谷は初回の第1打席、今季8号となる先頭打者アーチを記録。自身のバ