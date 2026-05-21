人体への有害性が指摘される有機フッ素化合物「PFAS」について。（ピーファス）岩国市の市民団体はアメリカ軍岩国基地に隣接する池で行ってきた4回の調査すべてで国の指針値を超えるPFASが検出されたと発表しました。市民団体＝瀬戸内ネットは先月17日アメリカ軍岩国基地に隣接する池で水を採取し東京の農民連食品分析センターに分析を依頼しました。その結果、PFASのうち国が指針値を定める「PFOA」と「PFOS」が指針