『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE鉄道の科学図鑑』発売記念！TVerで「鉄道シリーズ」全12回を、期間限定再配信中！期間限定配信のため、ダイヤに乱れなく、6月20日(土)23時59分に停止します…。乗り遅れのないように、お急ぎください！【再配信概要】配信媒体：TVer、日テレTADA 期間：2026年5月21日（木）12:00〜6月20日（土）23:59まで ※1か月間【再配信対象回】＃テーマ名放送日1605鉄道橋2021/12/