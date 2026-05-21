地域の課題解決に取り組む団体に県民活動を支援する財団から助成金が贈られました。山口きらめき財団は寄付などで賄われた助成金を2013年度から地域課題の解決に取り組む団体に贈っていて今回は32団体に946万円が交付されました。このうち、50万円が贈られた岩国市の宇野千代顕彰会は作家・宇野千代の功績を称え文学の振興などに取り組んでいて映画「おはん」の上映会や資料展示などを行う予定です。（島津教恵会長）「（この秋の