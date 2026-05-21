２０２６年５月２３日から本格化する運動会シーズンを前に、札幌市内の小学校では「走り方教室」が開かれました。（札幌国際大学安井政樹准教授）「ゴー！大股で！」札幌市清田区の小学校では、５月３０日の運動会を前に、札幌国際大学の准教授が速く走るコツなどを伝える「走り方教室」が開かれました。（札幌国際大学安井政樹准教授）「空中にいる時間が長くないといけない。足がついた瞬間に、足が