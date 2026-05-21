中国自動車大手、奇瑞汽車（チェリー・オートモービル）の海外事業部門、奇瑞国際（チェリー・インターナショナル）の張貴兵（ジャン・グイビン）総裁はこのほど、適切な時期に米国市場への参入を希望していると語った。中国メディアのIT之家が20日、英ロイター通信の報道として伝えた。張氏は「将来、適切な時期に参入したいと考えている」としたものの、具体的な時期は明らかにしなかった。トランプ政権は中国の自動車メーカーが