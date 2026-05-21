この記事をまとめると ■信号のない横断歩道では歩行者優先が大原則となっている ■歩行者が横断歩道を渡る意思を示していなければ違反にならない場合もある ■ドラレコ映像や証言が違反取り消しの決め手になることもある 証拠が残っていれば違反取り消しにもなる歩行者の優先 信号のない横断歩道を通過しようとしたとき、渡りそうな人がいる場合は、一時停止をして進路を譲らなければなりません。では、歩行者が道を譲ってくれ