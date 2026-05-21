東芝ライフスタイルは、IHジャー炊飯器「炎匠炊き（ほのおたくみだき）」シリーズから、フラッグシップモデルの約5.5合炊き「RC-10ZWA」を2026年6月上旬に発売する。古米をふっくらと炊き上げる「うるつや古米」コース新搭載業界トップクラスだという大火力の1450ワットで力強い対流を生み出し、内釜全体を高温で加熱する。また、IHヒーターの最小出力を300ワットまで下げ、弱火相当の低出力を維持し、ふきこぼれる寸前の温度での