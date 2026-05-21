20日、埼玉県幸手市で歩行者の77歳の女性が車にはねられ死亡した事件で、逃走していた運転手の男が逮捕されました。警察によりますと20日朝、幸手市の市道を歩いていた成田総子さんが、前方から直進してきた車にはねられその後、死亡しました。運転していた男は現場から逃走していましたが、車がおよそ300メートル先のコインパーキングに止められているのが見つかり、その後、浦山隼人容疑者が逮捕されました。容疑を認め、無免許