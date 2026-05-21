俳優の綾瀬はるか（41）が28日放送の上垣皓太朗アナウンサーがMCを務めるフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）に出演する。【写真】「ため息が出るほどきれい」カンヌで魅了、綾瀬はるかの“神々しい”黒ドレス姿28日の放送では、人生を彩った楽曲と共に、スターの知られざる素顔をひもといていく新企画「スター人生ソングス」がスタート。記念すべき１回目のゲストに綾瀬が登場する。今回は、綾瀬の人生を彩る