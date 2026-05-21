現役女子大生のプロ雀士・瀬戸麻衣（21）が、21日発売の『週刊ヤングジャンプ』25号のグラビア新企画「YJブルーム」に登場している。【写真】笑顔がかわいい！大きな”中”を持つ瀬戸麻衣「YJブルーム」では、「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待されるニュースターを紹介する。Vol.6には、麻雀界の新世代ヒロインである瀬戸が登場。勝負の時の鋭く見つめる眼差しから一転、輝く大きな瞳で笑顔は