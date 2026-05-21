21日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時2100円以上値を上げました。トランプ大統領がイランをめぐり「最終段階にある」と述べたことで市場に安心感が広がったほか、アメリカの半導体大手エヌビディアの決算が売上高・純利益ともに過去最高を更新したことで、AI・半導体関連株に買いが入りました。午前は20日より2140円93銭高い6万1945円34銭で取引を終えています。