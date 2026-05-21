俳優の和内璃乃が、21日発売の『週刊ヤングジャンプ』25号の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【写真】魅惑ボディを大胆披露した和内璃乃恋愛リアリティーショーへの出演で同世代からの人気を獲得、その後モデル、俳優と活躍の場を広げている和内が人生初表紙を飾った。美しさとかわいらしさの両方を兼ね備えた強すぎるビジュアルと、女性らしい魅惑ボディを堪能できる初巻頭グラビア。本人念願だった宮古島撮影で、今まで