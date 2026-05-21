9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める、実写映画『SAKAMOTO DAYS』（公開中）の新場面カットとオフショットが解禁された。【場面写真】ほほ笑ましい…“家族”で食卓を囲む坂本家原作は、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破する同名コミック。殺し屋だった主人公・坂本太郎（目黒）が、ある日一目惚れした女性・葵（上戸彩）との結婚を機に殺し屋を引退。ふくよかな体型となり、家族と平穏な日