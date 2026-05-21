◇ナ・リーグパドレス ― ドジャース（2026年5月20日サンディエゴ）パドレスの松井裕樹投手（30）が20日（日本時間21日）、本拠でのドジャース戦にリリーフ登板。1回1/3を投げて1安打2四球2三振無失点だった。0―3とリードされた7回から3番手としてマウンドに上がり、いきなり1番・大谷翔平と対戦。1ボール1ストライクから外角低めへのスライダーで遊飛に打ち取った。大谷とはメジャーで最も多い通算11度目の対戦。過去