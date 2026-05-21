新しい地図の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』が6月27日に公開されることが決定した。東京・グランドシネマサンシャイン 池袋を皮切りに、全国の映画館にて順次公開される。「？」がモチーフとなった新ビジュアルも解禁された。【写真】稲垣、草なぎ、香取がトリプル主演に！映画『バナ穴 BANA_ANA』場面カット今作は2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオ