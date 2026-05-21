女優齊藤京子（28）が21日までにインスタグラムを更新。美容にはまっていることを投稿した。齊藤は、愛用のシートマスクを紹介しつつ「最近は、自炊とシートマスクで外側からも内側からも潤って調子が良くさらに美容にハマっています」と記した。齊藤は自炊を始めたことで肌荒れがなくなったことをインスタグラムに投稿し、旬の食材を使った手料理も紹介している。