女優の中谷美紀が21日、東京都港区のフランス大使館で「evian200周年・新ボトルメディア発表会」に出席した。水の精をイメージしたホワイトのドレスで登壇。エビアンが200周年を迎えることを記念したボトルで乾杯した。エビアンを30年以上愛飲。「しずくのような形のミレニアムボトルを購入しまして、生涯大切に取っておこうと思ったのですが、喉が渇いてしまいまして、すべて飲んでしまいました」と思い出を語った。