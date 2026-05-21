Hey! Say! JUMPの山田涼介がパーソナリティを務めるニッポン放送の特別番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が6月1日午後8時から生放送されることが決定した。【写真】輝いている！ブラックジャケットでキリッと登場した山田涼介昨年11月から今年3月までの期間限定で毎週土曜日にレギュラー放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』では、「リスナーの日常を色鮮やかに出来るよう楽しい番組にしたい」と