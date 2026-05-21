「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）大関琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝が休場した。１１日目に正代に敗れ、３勝８敗と負け越しが決まっていた。これで大の里、豊昇龍の両横綱、大関安青錦に続き看板力士が休場。２０２１年春場所以来の２横綱３大関となったが、出場しているのは霧島のみとなった。この日は元大関で東前頭１０枚目の朝乃山（３２）＝高砂＝も休場。師匠の高砂親方（元関脇朝赤龍）によると、１１