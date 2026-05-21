26歳差婚で話題となったモデル菊池瑠々（31）が21日までにインスタグラムを更新。キャバクラ嬢としての活動を始めたことを報告した。菊池は前回の投稿で、東京・港区のキャバクラで働くことになったと報告。「『え！？離婚したの！？』って思う方もいるかもしれませんが、夫婦仲はめちゃくちゃ良好です笑」と前置きした上で、「理由はすごくシンプルで、“子供たちの未来のため”です年の差婚って、幸せなこともたくさんあるけど