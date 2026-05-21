月9出演経験のある彼氏・しゅんと、彼女のゆまが、愛情表現の頻度を明かす一幕があった。【映像】月9出演経験のイケメン彼氏ABEMAにて5月20日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#56では、番組の恒例企画「ビビり克服！ヤンキーになる。」が行われ、ビビりなメンバーに肝試しドッキリを仕掛けたらどう振る舞うか、が検証された。番組では待機する2組のカ