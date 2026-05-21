元NMB48・山田菜々がプロデュースを手がける、大阪をベースに活動する注目のアイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」の岸田雅が、21日発売の『週刊ヤングジャンプ』25号の巻末グラビアに登場している。【写真】魅惑ボディを大胆披露した和内璃乃グループのセンターを務める岸田はこれまでグラビアはもちろんSNSでも水着姿は未公開。その超美白の儚（はかな）げな美貌と、ギャップのある超絶スタイルを、満を持して公開す