阪神の石黒佑弥投手と茨木秀俊投手がＳＧＬの残留練習に合流した。そのまま２軍降格となる見込み。石黒は２０日の中日戦（甲子園）で投手のマラーに２ランを浴びるなど、２回６安打３失点と結果を残せなかった。先発の茨木も２回４安打４失点と試合をつくれず。複数選手による、入れ替えとなりそうだ。２０日まで筑後のファーム・ソフトバンク戦に帯同していたディベイニーの姿がなく、昇格の候補に挙がる。藤川監督は１８日