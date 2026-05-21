ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が21日までにThreadsを更新。香水に関する問題に私見を述べた。小原は「日本は香水といえば有無を言わさず悪認定！という人が多くて、香水つけること自体が迷惑行為扱いだけど」と香水をめぐる問題に言及。「個人的には香水つけすぎも嫌いだけど、何もつけてないのも結構苦手なんだよね」との立場を示した。続けて「人間ってどんなに体臭が少ない人で