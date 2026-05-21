沖縄県沖縄市で2022年1月、警察官が当時高校生だった男性のバイクを止めようとして警棒が接触し、男性の右目を失明させた業務上過失傷害事件を巡り、県側と男性側で示談が成立する見通しであることが県警への取材で21日分かった。男性側に支払われる示談金は約8800万円の予定で、6月開会の県議会定例会で関連議案を提出する方針。確定判決などによると、22年1月27日未明、宮崎県警から沖縄県警に特別出向中だった警察官が、男