タレントのSHELLY（42）が21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。20日に行われた党首討論についてコメントした。高市早苗首相と野党6党による党首討論が20日に行われた。今の特別国会では初めてとなる党首討論で、6党首が登壇するのは過去最多となった。AIに関する話題では、エンジニアでもあるチームみらいの安野貴博党首が「必要があれば家庭教師に参りますが」などと投げかけると、高市氏が「カテキョー、