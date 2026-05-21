※情報解禁５月２１日１元ＳＭＡＰで俳優の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演する映画「バナ穴ＢＡＮＡ＿ＡＮＡ」の公開が、６月２７日に決定。グランドシネマサンシャイン池袋を皮切りに、全国の映画館で順次公開される。本作は、２０１８年に２週間限定公開で、２８万人を動員し話題を呼んだ、４本の短編からなるオムニバス映画「クソ野郎と美しき世界」の第２弾。前作同様、監督を山内ケンジ氏が務める。作品鑑賞後「わ