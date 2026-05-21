三重県津市で19日に発生した山林火災は、21日は雨の中、鎮火に向けて消防が警戒を続けています。 【写真を見る】三重･津市の山林火災 消火活動の必要がなくなる｢鎮火｣のめどは立たず… 消防が警戒続ける 美杉町 （岡部蒼人記者）「現場では雨が降り始めました。鎮火に向けて、消防車両が山に入っていきます」 19日午後に、津市美杉町下多気付近の山林で火事が発生し、消防や自衛隊の消火活動によって、20日午後6時過ぎにほぼ消