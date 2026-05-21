リコーは5月20日、LLM（Large Language Models：大規模言語モデル）に対する有害情報の入出力を検知する自社開発のガードレール機能を組み込んだモデル「Llama-Ricoh-SafeGuard-20260520」（以下、セーフガードモデル）を無償公開することを発表した。このセーフガードモデルは米Meta Platformsが提供する「Meta-Llama-3.1-8B」の日本語性能を向上させた「Llama-3.1-Swallow-8B-Instruct-v0.5」をベースに、リコーで追加開発を行っ