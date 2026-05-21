猫同士のじゃれ合いといえば、微笑ましくてほっこりするもの…のはずが、よく見るとただごとではない光景が！そんな投稿が話題を集め、記事執筆時点で22.4万表示を突破。「圧凄いね」「愛が重すぎる」といったコメントが寄せられました。 【写真：お兄ちゃん猫のことが大好きな妹猫→愛が重すぎた結果…『とんでもない状況』】 お兄ちゃんのことが好きすぎる妹猫 お兄ちゃん猫のことが大好きな妹猫の姿が、Xアカウント「ソ