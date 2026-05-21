今回紹介するのは、Threadsに投稿された、動物病院での猫ちゃんのエピソード。投稿によると、獣医さんにほっぺムニムニ触られたとき『腫れてる…リンパ腫かもしれない』と言われたのだとか。そこで、院長先生にも診てもらった結果…。心配になる状況から一転、思わずほっとしてしまう結末に、多くの猫好きたちが注目したようです。 投稿はThreadsにて、6.8万回以上表示。5,800件を超えるいいねが寄せられていました。