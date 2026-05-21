猫が爪を噛むときに考えられる3つの理由 猫が爪を噛むのは、生理的な理由による場合がほとんどですが、状況によっては動物病院の受診が必要になることもあります。 ここでは、猫が爪を噛む理由を紹介します。それぞれの理由と特徴を確認しておきましょう。 1.古い爪を剥がすため 猫の爪は玉ねぎのように層状になっており、内側から新しい爪が伸びてくると外側から自然に剥がれていきます。通常は、爪とぎのと