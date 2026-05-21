子どもから「犬を飼いたい！」などと懇願され、頭を悩ませた経験のあるママさんは多いのではないでしょうか？ 実際にペットを飼うとなると、考えなければならないことが山ほどあります。しかし、そんなことはお構いなしで「飼いたい！」と言えてしまうのが子ども。今回は筆者の知人が姉とその娘と出かけた際のエピソードをご紹介します。 「ワンちゃん飼う？」 私には姉がいて、姉には3歳の娘・ひな（仮名）がいます。