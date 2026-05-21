アルツハイマー病などによる認知機能低下を早い段階で発見することは、その後の診断や治療、支援といった対応に大きなメリットをもたらします。高齢者を対象にした新たな研究では、「文字の書き方」に認知機能低下の兆候が現れる可能性があると示されました。Frontiers | Handwriting speed and pen motor control in older adults with and without cognitive impairmenthttps://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience