女優の吉岡里帆が20日までにInstagramを更新。“玉ねぎヘア”姿のオフショットを公開すると、ファンから「可愛い」「完全に徹子さん」といった声が集まっている。【写真】吉岡里帆の“どんぎつね”が4年ぶりに復活！吉岡は12月25日公開の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に出演。本人からの指名を受けて黒柳徹子役を演じることが発表されたばかりだ。そんな彼女が「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました