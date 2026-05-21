『エイリアン』シリーズや『アバター』などに出演してきた名女優シガーニー・ウィーバーは、5月22日公開の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で、新共和国軍のパイロット、ウォード大佐を演じる。数々のSF映画で活躍してきたが、シガーニーにとって『スター・ウォーズ』への出演は長年の夢だったそうで、「『新たなる希望／エピソード4』を公開当時に見ましたが、いつか私も劇場に詰めかけた人々が一