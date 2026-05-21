３人組バンドのＪＵＮＳＫＹＷＡＬＫＥＲ（Ｓ）が、大分・別府市で主催ロックフェス「電撃ＢＥＰＰＵ」（２０２７年５月２２、２３日・別府ビーコンプラザ）を開催することを２１日、公式サイトで発表した。テーマは「音楽と温泉街が繋（つな）がる」。全国の音楽ファンが別府に集い、街と音楽が一体となる“新感覚のロックフェス”を目指す。バンドのリーダーで、故郷の別府ツーリズム観光大使を務めるギターの森純太が自