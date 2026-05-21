☆ヤクルト―巨人（１８：００・神宮）ヤクルト＝山野、巨人＝田中将巨人は２１日に神宮で首位のヤクルトと対戦する。７連勝中の巨人は、ヤクルト戦で勝ち、８連勝を達成すれば阿部慎之助監督就任後では初。球団では２１年６月１９〜２９日の８連勝以来５年ぶりとなる。また、１７日のＤｅＮＡ戦（１―０）、１９日のヤクルト戦（２―０）と２試合連続完封勝利中。３戦連続完封勝利となれば、２５年６月２７、２８、２９日のＤ